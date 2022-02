Calcio | la Roma strappa il pari al Sassuolo nel recupero

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lail pareggio al 94' sul campo del(2 - 2 finale) grazie ad un colpo di testa di Cristante, ma i giallorossi erano andati in vantaggio per primi alla fine del primo tempo con ...

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 0-1, rete di Abraham T. (ROM) - SkySport : SASSUOLO-ROMA 2-2 Risultato finale ? ? rig. #Abraham (45+1') ? aut. #Smalling (47') ? #Traoré (73') ? #Cristante (9… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 2-1, rete di Traorè H. (SAS) - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'La nostra forza è l'empatia, siamo un gruppo unito' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'La nostra forza è l'empatia, siamo un gruppo unito' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

REGGIO EMILIA - Il pareggio di Cristante in pieno recupero consente alladi guadagnare un punto in classifica. Al termine della gara Josè Mourinho si dice soddisfatto. " Se ad inizio partita mi avessero detto che avremmo pareggiato non sarei stato contento. Così come ...Il punto rimediato contro il Sassuolo serve poco alla, ma Mourinho cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Il punto è meritato, c'è frustrazione perché ero venuto qui per vincere, però quando stai perdendo e al 90' pareggi cambia un po' la ...Questo gruppo è unito". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Un gol di Cristante nei minuti di recupero ha permesso ai giallorossi di ...Nel calcio la minestrina sarebbe un pareggio fuori casa , ma nel caso della mia Roma manca l'abbuffata, quindi e' una minestrina a un popolo affamato e abbastanza a digiuno da molto tempo E' ovvio che ...