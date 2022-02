VIDEO Biathlon, sprint uomini Pechino 2022: highlights e sintesi. Johannes Boe domina, 14° Hofer (Di sabato 12 febbraio 2022) Johannes Boe detta legge a Zhangjiakou e domina la sprint maschile di Biathlon valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, confermandosi sul podio per la terza gara consecutiva in Cina e conquistando la seconda medaglia d’oro individuale a cinque cerchi della carriera (dopo il successo nella 20 km di Pyeongchang 2018). Il fenomenale norvegese classe 1993 ha fatto la differenza nello sci di fondo, infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza e trionfando con margine nonostante un errore commesso nella sessione di tiro in piedi. Seconda posizione (25?5 di ritardo) e medaglia d’argento per la Francia con il leader di Coppa del Mondo Quentin Fillon Maillet, che prosegue dunque la sua striscia di podi in questa edizione delle Olimpiadi. Completa il podio in terza ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)Boe detta legge a Zhangjiakou elamaschile divalida per i Giochi Olimpici Invernali di, confermandosi sul podio per la terza gara consecutiva in Cina e conquistando la seconda medaglia d’oro individuale a cinque cerchi della carriera (dopo il successo nella 20 km di Pyeongchang 2018). Il fenomenale norvegese classe 1993 ha fatto la differenza nello sci di fondo, infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza e trionfando con margine nonostante un errore commesso nella sessione di tiro in piedi. Seconda posizione (25?5 di ritardo) e medaglia d’argento per la Francia con il leader di Coppa del Mondo Quentin Fillon Maillet, che prosegue dunque la sua striscia di podi in questa edizione delle Olimpiadi. Completa il podio in terza ...

