Tsitsipas, il primo '500' è più vicino: finale a Rotterdam (Di sabato 12 febbraio 2022) Finisce in semifinale la favola di Jiri Lehecka. Il ceco, che non aveva vinto un match ATP prima di questa settimana, si è fermato a un set dalla finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Il candidato a un ...

im_jordanv : ???? | Un duro primo set lo compensa con un secondo parziale molto veloce. Stefanos Tsitsipas supera Ivashka per 6-4,… - im_jordanv : ???? | Tsitsipas breakka nel momento giusto, il primo parziale è suo. 6-4 v Ivashka. - laalcolizzata1 : RT @Ilsuperbo89: Che primo set di Lorenzo Musetti. Mi raccomando Muso,teniamo duro adesso. Delizioso oggi. Perfetto in ogni angolo del camp… - Ilsuperbo89 : Che primo set di Lorenzo Musetti. Mi raccomando Muso,teniamo duro adesso. Delizioso oggi. Perfetto in ogni angolo d… -