Scoperti 16 furbetti del reddito di cittadinanza stranieri e italiani | devono restituire 150mila euro

(Di sabato 12 febbraio 2022) MACERATA - Percepivano ildisenza averne diritto, 16 persone denunciate. Idenunciati dai carabinieri in totale avrebbero ottenuto oltre 150 mila. In molti non ...

Advertising

robertalerici : @GuidoCrosetto I “furbetti” sono il 3% e sono stati scoperti. - Lazio_TV : RIETI: FURBETTI DEI “BONUS SPESA, SCOPERTI 50 IRREGOLARI (VIDEO) - radioromait : Rieti, operazione “Fast food”: scoperti 50 furbetti del “bonus spesa Covid” - tusciaweb : Scoperti oltre 50 “furbetti” del bonus spesa Covid-19 Rieti - Hanno richiesto e utilizzato bonus spesa senza avern… - lorellaspinell4 : Scoperti furbetti del reddito di cittadinanza: denunciati dieci extracomunitari -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti furbetti

MACERATA - Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, 16 persone denunciate. Idenunciati dai carabinieri in totale avrebbero ottenuto oltre 150 mila euro . In molti non avevano indicato tutti i redditi percepiti, altri si erano dimenticati di dichiarare il reddito ...e sono statigli autori di questi abbandoni. "I dispositivi e le figure di controllo, ... La lotta antisi avvale di strumenti moderni e tecnologicamente adatti alla scoperta di questi ...I furbetti denunciati dai carabinieri in totale avrebbero ottenuto ... Nello specifico, i carabinieri di Cingoli, Matelica, Serravalle del Chienti e Pieve Torina hanno scoperto che, nel caso dei ...L’ultimo caso in ordine di tempo è quello scoperto dai carabinieri della comapgnia di San Lazzaro, che sul territorio... San Lazzaro (Bologna), 12 febbraio 2022 - Una caccia infinita quella ai ...