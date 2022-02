Sci di fondo, la staffetta dell’Italia profuma di scommessa e di futuro. Ma la medaglia sembra davvero distante (Di sabato 12 febbraio 2022) Una staffetta quantomeno particolare, quella che l’Italia schiererà domani nella 4×10 maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz partiranno, in questo ordine, per una complicatissima corsa alla medaglia. Si tratta di un quartetto totalmente inedito e anche particolarmente curioso per composizione. Pellegrino, infatti, è notoriamente più uomo da tecnica libera che da classica, benché con gli anni sia migliorato parecchio anche in quest’ultima casistica. Resta da capire quale sia l’obiettivo da dare a De Fabiani per la seconda frazione, quella totalmente importante per il prosieguo della staffetta azzurra dal momento che si parla dell’uomo che meglio può rendere in questo contesto. Si presume che l’idea sia di cercare di reggere il passo delle ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Unaquantomeno particolare, quella che l’Italia schiererà domani nella 4×10 maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz partiranno, in questo ordine, per una complicatissima corsa alla. Si tratta di un quartetto totalmente inedito e anche particolarmente curioso per composizione. Pellegrino, infatti, è notoriamente più uomo da tecnica libera che da classica, benché con gli anni sia migliorato parecchio anche in quest’ultima casistica. Resta da capire quale sia l’obiettivo da dare a De Fabiani per la seconda frazione, quella totalmente importante per il prosieguo dellaazzurra dal momento che si parla dell’uomo che meglio può rendere in questo contesto. Si presume che l’idea sia di cercare di reggere il passo delle ...

