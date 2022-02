Advertising

zazoomblog : Porto-Sporting che caos: pari e rissa finale VIDEO - #Porto-Sporting #caos: #rissa #finale - Luxgraph : Porto-Sporting finisce in maxi-rissa: cinque espulsi! - sportli26181512 : Porto-Sporting, che caos: pari e rissa finale VIDEO: Di tutto, di più. L'anticipo di venerdì sera tra Porto e Sport… - LALAZIOMIA : Porto-Sporting, che caos: pari e rissa finale VIDEO - zazoomblog : Porto - Sporting che rissa; stampa match tossico - #Porto #Sporting #rissa; #stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Sporting

Le sue parole: UDINESE - "In Portogallo mi seguivano, Benfiva eLisbona ma l'Udinese mi ha voluto fortemente. Sapevo che qui mi avrebbero aspettato e ...Maxi rissa al termine del match di ieri sera del campionato portoghese traLisbona (2 - 2), che ha portato all'espulsione di quattro giocatori (Pepe, Marchesin, Palhinha e Tabata). In precedenza, durante la partita, era stato espulso anche Coates. La stampa ...È finito con una rissa da far west il big match di ieri sera del campionato portoghese tra Porto e Sporting Lisbona. Il risultato finale, 2-2, consente ai prossimi rivali della Lazio in Europa League ...È finito con una rissa da far west il big match di ieri sera del campionato portoghese tra Porto e Sporting Lisbona. Il risultato finale è stato di 2-2, risultato che consente ai prossimi rivali della ...