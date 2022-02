Polemica su Il Cantante Mascherato | i giudici leggono il gobbo con i suggerimenti? Interviene Milly Carlucci

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ide Ilil? Ieri sera, venerdì 12 febbraio, è andata in onda la prima puntata della terza edizione del Il, il programma condotto da. Subito è stata rivelata l’identità di un concorrente in gara, cioè la Gallina. Si tratta di una famosae cioè L'articolo proviene da Novella 2000.

... nel giro di poche ore, la discussione si è alimentata e che sul web ora abbondano i meme e i confronti non solo con le celebrità più chiacchierate nel mondo gossip, ma anche con laJessie - ...... intanto durante la diretta di ieri delMascherato si è verificata un'altra gaffe, dopo ... ma in ogni caso, sui social è scoppiata la. Angelo Donati, marito di Milly Carlucci/ "Siamo ...Prima puntata de “Il Cantante Mascherato”, lo show di Rai1, e prime polemiche social: ingiusta l’eliminazione di Fiordaliso. Nel corso della gara, venerdì 11 febbraio, alcune maschere sono cadute ...Subito è stata rivelata l’identità di un concorrente in gara, cioè la Gallina. Si tratta di una famosa cantante e cioè Fiordaliso. Ma sul web è nata una polemica legata ad una foto postata su Twitter.