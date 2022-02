Pnrr, Bonaccini “Le cifre non spese a chi è efficiente” (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Siamo chiamati a realizzare il più grande piano di investimenti per far ripartire il Paese. E siamo chiamati a farlo in tempi record, pena la perdita delle risorse. Un’occasione unica per tutta l’Italia, non per il Nord o per il Sud. Che il Mezzogiorno sia una questione nazionale è evidente. Che il meccanismo si inceppi dove le strutture amministrative e la capacità di spesa sono più deboli è altrettanto evidente».E’ quanto sostoene il Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in una intervista a La Repubblica. «Ripeto: il Paese ne esce insieme o non ne esce affatto. Non c’è una parte che può farcela da sola. Poi più che un problema di assistenzialismo vedo un tema di capacità amministrativa. A fronte di una Regione come la nostra abituata a spendere tutti i fondi Ue, ce ne sono altre molto indietro. Ora, il Pnrr prevede ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Siamo chiamati a realizzare il più grande piano di investimenti per far ripartire il Paese. E siamo chiamati a farlo in tempi record, pena la perdita delle risorse. Un’occasione unica per tutta l’Italia, non per il Nord o per il Sud. Che il Mezzogiorno sia una questione nazionale è evidente. Che il meccanismo si inceppi dove le strutture amministrative e la capacità di spesa sono più deboli è altrettanto evidente».E’ quanto sostoene il Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano, in una intervista a La Repubblica. «Ripeto: il Paese ne esce insieme o non ne esce affatto. Non c’è una parte che può farcela da sola. Poi più che un problema di assistenzialismo vedo un tema di capacità amministrativa. A fronte di una Regione come la nostra abituata a spendere tutti i fondi Ue, ce ne sono altre molto indietro. Ora, ilprevede ...

Advertising

vivereitalia : Pnrr, Bonaccini 'Le cifre non spese a chi è efficiente' - LaNotifica : Pnrr, Bonaccini “Le cifre non spese a chi è efficiente” - messina_oggi : Pnrr, Bonaccini “Le cifre non spese a chi è efficiente”ROMA (ITALPRESS) - «Siamo chiamati a realizzare il più grand… - IlModeratoreWeb : Pnrr, Bonaccini “Le cifre non spese a chi è efficiente” - - nestquotidiano : Pnrr, Bonaccini “Le cifre non spese a chi è efficiente” -