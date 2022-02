Pechino 2022, Moioli-Visintin d’argento nello snowboard (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Michela Moioli e Omar Visintin regalano la medaglia d’argento all’Italia nella prima storica edizione della gara di snowboard cross a squadre alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin) e quarto posto per gli altri azzurri Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Si tratta dell’undicesima medaglia per l’Italia in questi Giochi, la seconda per lo snowboardcross italiano dopo il bronzo nel singolo maschile dello stesso Visintin, arrivato in una finale dalle forti tinte azzurre. Moioli – “L’individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Michelae Omarregalano la medagliaall’Italia nella prima storica edizione della gara dicross a squadre alle Olimpiadi invernali di. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin) e quarto posto per gli altri azzurri Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Si tratta dell’undicesima medaglia per l’Italia in questi Giochi, la seconda per locross italiano dopo il bronzo nel singolo maschile dello stesso, arrivato in una finale dalle forti tinte azzurre.– “L’individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente ...

