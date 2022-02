Orrore in Spagna | a 15 anni stermina la famiglia dopo una lite per il Wi - fi

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il ragazzino ha ucciso a colpi di fucile i genitori e il fratello di 10. Poi, per tre giorni, ha vegliato i cadaveri in casa senza andare a scuola di LOREDANA DEL NINNO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Spagna

TGCOM

Il ragazzino ha ucciso a colpi di fucile i genitori e il fratello di 10 anni. Poi, per tre giorni, ha vegliato i cadaveri in casa senza andare a scuola di LOREDANA DEL NINNOsotto choc per quanto avvenuto in un quartiere di Elche. Un ragazzino di soli 15 anni è stato ... Video su questo argomento Vedete questo coccodrillo?puro: "Cos'ha avuto al collo per sei ...L’agghiacciante tragedia è avvenuta a Elche, nel sud est della Spagna, non lontano da Alicante ... recato nella villetta nel quartiere periferico di Algoda scoprendo l’orrore. Sul luogo sono arrivati ...Ha ucciso a colpi di fucile i genitori e il fratellino di 10 anni. E' da Elche, Spagna meridionale, che arriva questa terribile storia il cui protagonista è un 15enne. Il giovane, che ha confessato, ...