Napoli-Inter, Brozovic ammonito per proteste: era diffidato, salta il Sassuolo (Di sabato 12 febbraio 2022) Giallo pesante per Marcelo Brozovic in Napoli-Inter. Nella sfida scudetto il centrocampista croato viene ammonito ed era diffidato, dovendo così saltare il prossimo impegno casalingo contro il Sassuolo. Ammonizione ingenua, visto che il giallo arriva da parte di Doveri a causa di una protesta veemente nei confronti dell’arbitro: Inzaghi perde il suo metronomo in una partita che si prospetta complicata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Giallo pesante per Marceloin. Nella sfida scudetto il centrocampista croato vieneed era, dovendo cosìre il prossimo impegno casalingo contro il. Ammonizione ingenua, visto che il giallo arriva da parte di Doveri a causa di una protesta veemente nei confronti dell’arbitro: Inzaghi perde il suo metronomo in una partita che si prospetta complicata. SportFace.

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - news24_inter : #NapoliInter, giallo pesante ?? per #Brozovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: BIG MATCH - Napoli-Inter, il presidente De Laurentiis in Tribuna d'Onore al Maradona -