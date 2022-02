Mario Rui rivela | “Insigne aveva un sogno”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il terzino del NapoliRui ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese A Bola, in cui ha parlato anche dell’addio del capitano Lorenzo, destinato a volare oltreoceano a partire dalla prossima stagione. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:Napoli (Getty Images)“È una perdita importante che ci rende tutti tristi, dato che è il nostro capitano. È napoletano,ildi giocare tutta la carriera nella squadra della sua città, ma non è stato possibile e le strade si sono separate. Conoscendolo bene, so che darò tutto fino all’ultimo giorno. Per la squadra e per la città. Ha una relazione forte con l’ambiente“.

Advertising

cn1926it : Iannicelli: “#MarioRui o #JuanJesus? Scelgo il portoghese. #NapoliInter match pesante” - CalcioPillole : #MarioRui, terzino portoghese del #Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese #ABola: di s… - Ftbnews24 : ?? #Le parole di Mario Rui: “Napoli non è Gomorra” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l’App gr… - MundoNapoli : Mario Rui: “Scudetto? Vogliamo regalare una gioia ai tifosi” - stefano1926 : RT @nicola_official: Io domani sera al primo scatto di dumfries su Mario rui -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

... Milan - Lazio 4 - 0: rossoneri in semifinale contro l'Inter NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: ...ha concesso un'intervista per le colonne di 'A Bola', nota testata giornalistica portoghese. Il terzino sinistro ex Empoli e Roma, attualmente agli ordini di Luciano Spalletti, ha parlato ...Lorenzo Insigne si trasferirà al Toronto la prossima estate. Ne ha parlato Mario Rui, terzino del Napoli, in una lunga intervista ad A Bola: "E' una perdita importante che ci rende tutti tristi, visto ...Le dichiarazioni del terzino portoghese sull'esperienza azzurra e in vista del playoff per Qatar 2022 24 presenze complessive tra campionato ed Europa League, in quella che è la quinta stagione al ...