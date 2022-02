L’Olanda e la Germania invitano i proprio connazionali i cittadini a lasciare l’Ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, ha invitato i connazionali i cittadini a lasciare l’Ucraina il prima possibile. La Germania ha invitato i suoi connazionali a lasciare l’Ucraina. I cittadini tedeschi la cui presenza non è “imperativa” devono “a breve termine” lasciare l’Ucraina, dove “non si può escludere un conflitto militare”, ha raccomandato il ministero degli Esteri tedesco. “Le tensioni tra Russia e Ucraina sono ulteriormente aumentate negli ultimi giorni a causa della presenza e dei massicci spostamenti di unità militari russe vicino ai confini ucraini”, nota il ministero tedesco sul proprio sito web, avvertendo nelle sue “raccomandazioni” ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, ha invitato iil prima possibile. Laha invitato i suoi. Itedeschi la cui presenza non è “imperativa” devono “a breve termine”, dove “non si può escludere un conflitto militare”, ha raccomandato il ministero degli Esteri tedesco. “Le tensioni tra Russia e Ucraina sono ulteriormente aumentate negli ultimi giorni a causa della presenza e dei massicci spostamenti di unità militari russe vicino ai confini ucraini”, nota il ministero tedesco sulsito web, avvertendo nelle sue “raccomandazioni” ai ...

Advertising

Chivas01233895 : RT @Annamaria1897: Anche la Farnesina dopo Germania, Spagna, Olanda, Belgio, consiglia agli italiani di lasciare l’Ucraina ?? - Annamaria1897 : Anche la Farnesina dopo Germania, Spagna, Olanda, Belgio, consiglia agli italiani di lasciare l’Ucraina ?? - Giuliett81 : @BulTokki7 UK, Francia, Spagna e Germania ce l'hanno al #1...Idem Olanda, mi pare... Siamo i soliti.... ?? - Benedict17291 : @GIACOMO24330093 In Europa solo due Paesi, Belgio e Germania e lo stanno rimpiazzando col gas. Invece ci sono altri… - ABonisoli : Tra i paesi aderenti in via ufficiale: Austria, Belgio, Costa Rica, Danimarca, Germania, Giappone, Olanda, Norvegia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Olanda Germania Il medagliere di Pechino, Italia nona, la Germania rimane in testa Sciare