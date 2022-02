LIVE Skeleton donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Germania-Australia per l’oro, Margaglio ancora deludente (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.03 Scala due gradini la russa Elena Nikitina, diciassettesima a +2”51. Mancano sei atlete alla fine di questa terza sessione dello Skeleton femminile. 14.01Tante incertezze per la statunitense Kelly Curtis, diciottesima a +3”24. 13.59 La canadese Jane Channell intano è diciassettesima a +2”62. 13.57 Peccato, la ventottenne di Casale Monferrato non riesce a trovare le giuste sensazioni con la seconda metà del budello. Anche oggi abbiamo visto troppe sbavature nel finale. 13.55 Niente da fare, troppi traversi in uscita Kreisel. Margaglio rimane sedicesima a +2”34. 13.53 4”99 il tempo di spinta di Valentina! Sta recuperando, è a +0”92 a metà budello! 13.52 La russa scavalca Silveira, ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.03 Scala due gradini la russa Elena Nikitina, diciassettesima a +2”51. Mancano sei atlete alla fine di questa terza sessione dellofemminile. 14.01Tante incertezze per la statunitense Kelly Curtis, diciottesima a +3”24. 13.59 La canadese Jane Channell intano è diciassettesima a +2”62. 13.57 Peccato, la ventottenne di Casale Monferrato non riesce a trovare le giuste sensazioni con la seconda metà del budello. Anche oggi abbiamo visto troppe sbavature nel finale. 13.55 Niente da fare, troppi traversi in uscita Kreisel.rimane sedicesima a +2”34. 13.53 4”99 il tempo di spinta di Valentina! Sta recuperando, è a +0”92 a metà budello! 13.52 La russa scavalca Silveira, ...

