LIVE Skeleton donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Australia per l’oro, Margaglio deve rimontare. Terza manche dalle 13.20 (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 13.01 Può succedere ancora di tutto in questa nottata cinese. Abbiamo assistito a diversi colpi di scena nelle prime due manche, siamo certi che anche quest’oggi lo spettacolo non mancherà. 12.58 Allo Yanqing National Sliding Centre di Pechino Valentina Margaglio deve tentare una rimonta disperata dalla 16esima piazza. L’azzurra al momento accusa +1”54 dalla leader provvisoria, l’Australiana Jaclyn Narracott. 12.55 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport! Alle 13.20 esatte inizierà la Terza manche dello Skeleton femminile, preludio alla batteria conclusiva ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda– Il medagliere olimpico 13.01 Può succedere ancora di tutto in questa nottata cinese. Abbiamo assistito a diversi colpi di scena nelle prime due, siamo certi che anche quest’oggi lo spettacolo nonrà. 12.58 Allo Yanqing National Sliding Centre di Pechino Valentinatentare una rimonta disperata dalla 16esima piazza. L’azzurra al momento accusa +1”54 dalla leader provvisoria, l’na Jaclyn Narracott. 12.55 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport! Alle 13.20 esatte inizierà ladellofemminile, preludio alla batteria conclusiva ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE Skeleton donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Australia per l’oro Valentina Margaglio deve rimontare - #Skeleton… - zazoomblog : LIVE Skeleton donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Australia per l’oro Valentina Margaglio deve rimontare - #Skeleton… -