LIVE – Pechino 2022, salto con gli sci: individuale maschile trampolino grande con Bresadola (DIRETTA) (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA scritta della gara individuale maschile di salto con gli sci dal trampolino grande, valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. grande attesa per l’appuntamento sul large hill, al via i 50 migliori atleti dopo le qualificazioni: tra questi anche l’italiano Giovanni Bresadola, che salterà per tredicesimo nella prima serie di salti e cercherà di strappare il pass per la seconda e decisiva serie. Tanti i pretendenti alle medaglie, con il giapponese Ryoyu Kobayashi e il tedesco Karl Geiger che saranno gli ultimi a saltare nella prima serie. Sportface vi racconterà tutta la gara in DIRETTA senza farvi perdere nulla, si inizia alle 12:00 italiane di sabato 12 febbraio. Segui il ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Lascritta della garadicon gli sci dal, valevole per le Olimpiadi diattesa per l’appuntamento sul large hill, al via i 50 migliori atleti dopo le qualificazioni: tra questi anche l’italiano Giovanni, che salterà per tredicesimo nella prima serie di salti e cercherà di strappare il pass per la seconda e decisiva serie. Tanti i pretendenti alle medaglie, con il giapponese Ryoyu Kobayashi e il tedesco Karl Geiger che saranno gli ultimi a saltare nella prima serie. Sportface vi racconterà tutta la gara insenza farvi perdere nulla, si inizia alle 12:00 italiane di sabato 12 febbraio. Segui il ...

