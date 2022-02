LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder al comando davanti a Quartararo e Rins, quarto Enea Bastianini (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.12 Alex Rins rientra in pista per un nuovo stint. 04.09 Questo l’aggiornamento della classifica quando abbiamo superato la seconda ora delle otto previste in questo day-2: 1 ^4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1m 31.814s 2 ^13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.006s 3 ?2 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.070s4 ^8 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.073s 5 ^4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.092s 6 ^11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.266s 7 ^6 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.300s 8 ?6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.413s 9 ^12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.486s10 ?7 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.12 Alexrientra in pista per un nuovo stint. 04.09 Questo l’aggiornamento della classifica quando abbiamo superato la seconda ora delle otto previste in questo day-2: 1 ^4RSA Red Bull KTM (RC16) 1m 31.814s 2 ^13 FabioFRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.006s 3 ?2 AlexSPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.070s4 ^8ITA Gresini Ducati (GP21) +0.073s 5 ^4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.092s 6 ^11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.266s 7 ^6 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.300s 8 ?6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.413s 9 ^12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.486s10 ?7 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati ...

