La Russia respinge le accuse Usa di invasione imminente: 'Solo propaganda contro Mosca' (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra Russia e Usa si sta consumando una guerra di nervi e di dichiarazioni minatorie sull'Ucraina tale da riportarci indietro di oltre 30 anni, ai tempi della Guerra Fredda tra le due super potenze.

GiulianaCavall9 : Tanti paesi invitano i loro concittadini a lasciare l'Ucraina. Ma se si arriva al nucleare essere fuori da quel pae… - ManuDagostino : L'Ucraina respinge le pressioni russe nei colloqui, Mosca dice zero progressi - DaNotizie : RT @LeonardoPress1: La Russia respinge l’affermazione “nonsense” degli Stati Uniti di un complotto sotto falsa bandiera per attaccare l’Ucr… - LeonardoPress1 : La Russia respinge l’affermazione “nonsense” degli Stati Uniti di un complotto sotto falsa bandiera per attaccare l… - chil8Giacomo : RT @bordoni_russia: ???La Russia è immersa in un ambiente nel quale coesiste (politicamente, economicamente, culturalmente) con tre mondi: q… -