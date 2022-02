La reazione di Soleil Sorge dopo l’aereo di Alex per Delia (Di sabato 12 febbraio 2022) La reazione di Soleil Sorge dopo il messaggio aereo per Delia Duran. La giovane influencer sbotta Ieri pomeriggio è arrivato un aereo con un messaggio per Delia Duran da parte di Alex Belli. L’attore le ha scritto un messaggio diretto a riconquistarla: “Delia sei l’unica donna della mia vita, Alex”. Ma la donna non ha reagito bene a questo suo messaggio: “non sono contenta, non ci credo a questo aereo”. Anche Soleil Sorge ha reagito male all’aereo e in cucina ha commentato: “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore”. Intanto, dopo essere venuta a conoscenza del rientro di Alex in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladiil messaggio aereo perDuran. La giovane influencer sbotta Ieri pomeriggio è arrivato un aereo con un messaggio perDuran da parte diBelli. L’attore le ha scritto un messaggio diretto a riconquistarla: “sei l’unica donna della mia vita,”. Ma la donna non ha reagito bene a questo suo messaggio: “non sono contenta, non ci credo a questo aereo”. Ancheha reagito male ale in cucina ha commentato: “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore”. Intanto,essere venuta a conoscenza del rientro diin ...

