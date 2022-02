Koulibaly parla da capitano, la promessa fatta ai tifosi per Napoli-Inter (Di sabato 12 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly prende per mano il Napoli. La sfida con l’Inter è decisiva, il difensore con Insigne ha incontrato i tifosi. Attualmente il capitano, quello che indossa la fascia è ancora Insigne ma è chiaro chi sarà a sostituirlo nella prossima stagione. Lui Koulibaly, il comandante del Napoli, ne diventerà capitano ma di fatto già adesso è uno dei leader dello spogliatoio. Non è un caso che ieri sia stato proprio Koulibaly con Insigne ad incontrare i tifosi, quelli che festanti gli hanno chiesto la vittoria. Striscioni, cori di incitamento, un’euforia serpeggia in città per la sfida Napoli-Inter. Koulibaly: “Daremo tutto“ All’esterno dell’Hotel dove i giocatori ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Kalidouprende per mano il. La sfida con l’è decisiva, il difensore con Insigne ha incontrato i. Attualmente il, quello che indossa la fascia è ancora Insigne ma è chiaro chi sarà a sostituirlo nella prossima stagione. Lui, il comandante del, ne diventeràma di fatto già adesso è uno dei leader dello spogliatoio. Non è un caso che ieri sia stato propriocon Insigne ad incontrare i, quelli che festanti gli hanno chiesto la vittoria. Striscioni, cori di incitamento, un’euforia serpeggia in città per la sfida: “Daremo tutto“ All’esterno dell’Hotel dove i giocatori ...

Advertising

napolipiucom : Koulibaly parla da capitano, la promessa fatta ai tifosi per Napoli-Inter #Koulibaly #NapoliInter… - CalcioNews24 : #Bruscolotti parla in vista di #NapoliInter - CiroEsp13815711 : @Pasquale89G @Spazio_Napoli Parla meglio italiano #koulibaly sia di #insiegne che degli ultras del Napoli, che con… - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: Koulibaly tranquillizza Spalletti, parla Gosens #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - GIUSPEDU : RT @FBiasin: Ok, è già #NapoliInter. Potendo scegliere, che giocatore toglieresti ai tuoi avversari? Se ne parla qui ?? (Parto io: sempre… -