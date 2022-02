Convocati Genoa, le scelte di Blessin per la Salernitana: due ritorni (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di domani contro la Salernitana Diramata la lista dei Convocati del Genoa. Contro la Salernitana Blessin può contare sui ritorni di Criscito e Rovella, mentre mancheranno Ostigard e Bani. Portieri: Sirigu, Marchetti, Semper. Difensori: Calafiori, Cambiaso, Criscito, Hefti, Maksimovic, Masiello, Portanova, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Amiri, Badelj, Galdames, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro. Attaccanti: Destro, Ekuban, Piccoli, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico delAlexanderha diramato la lista deiper la sfida di domani contro laDiramata la lista deidel. Contro lapuò contare suidi Criscito e Rovella, mentre mancheranno Ostigard e Bani. Portieri: Sirigu, Marchetti, Semper. Difensori: Calafiori, Cambiaso, Criscito, Hefti, Maksimovic, Masiello, Portanova, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Amiri, Badelj, Galdames, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro. Attaccanti: Destro, Ekuban, Piccoli, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

