Atp Buenos Aires 2022: Sonego vola in finale, Verdasco battuto in due set (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzo Sonego vola in semifinale nel torneo Atp di Buenos Aires 2022. Il tennista azzurro ha superato in due set con lo score di 6-4 7-6(4) lo spagnolo Fernando Verdasco in due ore e cinque minuti di gioco. Sonego si aggiudica il primo game ai vantaggi, ma l'iberico risponde e il set rimane in equilibrio fino al 4-4. Poi l'azzurro riesce a chiudere ai vantaggi il game successivo e l'iberico si arrende perdendo il servizio. Nel secondo set Sonego prova subito a fare il vuoto (0-4) e sembra in controllo (2-5), ma Verdasco non si perde d'animo e recupera game su game (5-5), allungando la partita al tie-break (6-6). Qui Sonego ritrova il ritmo e stacca subito l'avversario (1-4), per poi chiudere il ...

