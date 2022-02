Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella innamorata di un altro? La Graziani potrebbe dimenticare Riccardo grazie a... (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Rossella, sempre più in crisi con Riccardo, potrebbe ben presto cominciare ad interessarsi ad un suo paziente anche da un punto di vista sentimentale... Leggi su comingsoon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledi Unalrivelano che, sempre più in crisi conben presto cominciare ad interessarsi ad un suo paziente anche da un punto di vista sentimentale...

Advertising

alstomlinson1 : @missinstyles con tutta sta storia di uncle louis ho letto uncle al posto di un sole non so come - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2022 - GiuglioN : @twcouchpotato makari come un posto al sole è assistenza all'economia locale - sciarrone66 : @coccobill352 @mittdolcino Trizzino , ex 5 stelle , sta cercando un posto al sole una volta finita la legislatura - Francesca_0805 : @bimbadibaru È chiaro che vari fandom si sono coalizzati contro il nostro. Sì noi ci siamo sbagliati su Manila però… -