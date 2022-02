Trunchell | Etc | “Voglio demolire i tabù”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Come alcuni registi degli anni ’80, anche, Etc. utilizza suggestioni horror per lanciare messaggi sociali di un certo spessore. Quando, Etc. scopre la musica? “In tenera età, grazie a mio padre. Mi faceva ascoltare musica rock: Pink Floyd, Led Zeppelin, U2. Tutta la scena un po’ più datata, insomma. In seguito è subentrato il metal e mi sono avvicinato a band come Slipknot, Korn e Marilyn Manson. Nel 2010, all’età di 10 anni, inizio a suonare la batteria e dal 2012 prendono corpo le prime band alternative rock, metal e punk. Eravamo sulla scia dei Blink, Sum 41… era un po’ quella l’ispirazione. Il progetto attuale, quello di, Etc., nasce nel 2017. Ho deciso di cambiare genere e, anche se non piace categorizzare la mia musica, posso dirti che faccio un rap che strizza l’occhio al cantautorato e ...