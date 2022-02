Tao | Ana e Frida Bollani Magoni dal “Love Bus Experience” al “Freedhome” | live al Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Mi sono imbattuto per la prima volta in Tao quando ho visto uno splendido pulmino Volwsvagen d’epoca, quello tipico degli Hippy nella west coast, tutto dipinto con colori psichedelici e la scritta grande “TaoBus Exoperience”. Lui e due musicisti suonavano dentro con la portiera laterale aperta e un amplificatore sul tetto. Avevano stipato persino una batteria. Li ho chiamati al Motor Show nello stand Miti della Musica Volkswagen. Poi a Riccione a suonare in viale Ceccarini e nella Villa Mussolini quando vi inaugurammo la mostra Riccione-Woodstock. Non poteva mancare a Milano, in Piazza Duomo, accanto alla enorme mostra Rock’n’Music Planet. Poi di Tao, il cui vero nome è Valerio, ho perso le tracce. Fino a quando, da Londra, Petrami ha detto che era con la figlia(un ...