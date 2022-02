Stefano De Martino | colpo di scena | “Nessun ritorno di fiamma con Belen”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Desmentisce ildiconRodriguez: “Non avrei avuto problemi ad ammetterlo”Dea partire da martedì 15 febbraio tornerà ad illuminare la prima serata di Rai2 alla conduzione della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E per elencare le novità del programma ha deciso di farlo sulle pagine dell’ultimo numero del magazine Gente uscito oggi in tutte le edicole. Ovviamente la giornalista del settimanale non ha potuto esimersi dal fargli presente che ultimamente è finito su tutti i giornali per questo presuntodiconRodriguez. E in questa occasioneDeha smentito seccamente tutte queste ...