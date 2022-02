Snowboardcross programma Olimpiadi 12 febbraio: orario gara a squadre, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si disputerà domani a Pechino la gara a coppie miste di Snowboardcross valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si partirà alle ore 3.00 direttamente con i quarti di finale. In gara per l’Italia due coppie: Michela Moioli-Omar Visintin e Caterina Carpano-Lorenzo Sommariva. Snowboardcross, Pechino 2022: nella prova a squadre mista Omar Visintin e Michela Moioli si giocano il podio Sarà possibile seguire la gara a squadre miste di Snowboardcross in diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 e in diretta streaming su Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels), Eurosport Player (disponibile anche su TimVision), Rai Play, Sky Go, DAZN e Now tv. OA ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si disputerà domani a Pechino laa coppie miste divalevole per leInvernali di Pechino 2022. Si partirà alle ore 3.00 direttamente con i quarti di finale. Inper l’Italia due coppie: Michela Moioli-Omar Visintin e Caterina Carpano-Lorenzo Sommariva., Pechino 2022: nella prova amista Omar Visintin e Michela Moioli si giocano il podio Sarà possibile seguire lamiste diin diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 e in direttasu Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels), Eurosport Player (disponibile anche su TimVision), Rai Play, Sky Go, DAZN e Now tv. OA ...

Advertising

infoitsport : Snowboardcross, programma Olimpiadi 10 febbraio: orari, tv, streaming, italiane in gara - RassegnaZampa : #BeijingOlympics LIVE #olimpiadi2022: Moioli eliminata nella semifinale dello snowboardcross - News24_it : LIVE Olimpiadi invernali: Moioli negli ottavi di snowboardcross. Brignone fuori nello slalom - La Gazzetta dello Sp… - edisonpaviles1 : RT @News24_it: LIVE Olimpiadi, snowboardcross: Moioli partenza show, Donaggio per ora 3° nel Big Air! - La Gazzetta dello Sport https://t.c… - News24_it : LIVE Olimpiadi, snowboardcross: Moioli partenza show, Donaggio per ora 3° nel Big Air! - La Gazzetta dello Sport -