Serie A, 25a giornata: Napoli-Inter sfida scudetto, Atalanta-Juve per la Champions (Di venerdì 11 febbraio 2022) La venticinquesima giornata di Serie A è ormai alle porte: Napoli-Inter e Atalanta-Juventus le sfide di cartello. La preview del turno di campionato Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) La venticinquesimadiA è ormai alle porte:ntus le sfide di cartello. La preview del turno di campionato

Advertising

cn1926it : #Serie A, domani si torna in campo per la 25a giornata: il programma completo - Mediagol : Serie A, 25a giornata: Napoli-Inter sfida scudetto, Atalanta-Juve per la Champions - telodogratis : Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 25ª giornata: orari Sky e Dazn - SalernoSport24 : ??I risultati LIVE della 25ª giornata di Serie A Sfida scudetto tra Napoli e Inter e sfida salvezza al Marassi… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: statistiche in campionato: Designati gli arbitri per le gare della ventici… -