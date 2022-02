Ryan Reynolds trolla Hugh Jackman con i suoi doni per celebrare il debutto a Broadway dell'amico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ryan Reynolds si è divertito ai danni di Hugh Jackman inviandogli dei doni davvero originali in occasione del suo debutto a Broadway. Hugh Jackman è tornato su un palco di Broadway e la star australiana ha svelato gli esilaranti doni ricevuti da Ryan Reynolds. L'attore ha infatti condiviso delle foto e un video sui social, scrivendo inoltre: "Ho gli amici più fantastici. Fiori meravigliosi, champagne e auguri sentiti. Sono fortunato. E poi c'è lui". Ryan Reynolds ha fatto recapitare nel camerino di Hugh Jackman nel teatro dove sono in scena le rappresentazioni di The Music Man due ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022)si è divertito ai danni diinviandogli deidavvero originali in occasione del suoè tornato su un palco die la star australiana ha svelato gli esilarantiricevuti da. L'attore ha infatti condivisoe foto e un video sui social, scrivendo inoltre: "Ho gli amici più fantastici. Fiori meravigliosi, champagne e auguri sentiti. Sono fortunato. E poi c'è lui".ha fatto recapitare nel camerino dinel teatro dove sono in scena le rappresentazioni di The Music Man due ...

