Probabili formazioni Sassuolo-Roma | venticinquesima giornata Serie A 2021 2022

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 13 febbraio nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Berardi e Traore pronti ad agire alle spalle di Defrel, vista la squalifica di Scamacca e Raspadori. Frattesi, Lopez ed Henrique a centrocampo.– Squalificato Zaniolo, Abraham in dubbio ma verso la disponibilità. Probabile 4-2-3-1 per Mourinho con Mkhitaryan, Pellegrini e Felix alle spalle dell’unica punta. Le...

Advertising

GoalItalia : Allegri punta sul 4-2-3-1: c’è Vlahovic ???? Dionisi si affida a Berardi, Raspadori e Scamacca ?? Le formazioni uf… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: Le probabili formazioni della 25^ giornata | @SerieA | apre sabato #LazioBologna alle 15 - langolodeiprono : Le probabili formazioni della 25^ giornata | @SerieA | apre sabato #LazioBologna alle 15 - clarence_von : RT @cmdotcom: #SerieA, le probabili formazioni: dubbio #Dimarco per #Inzaghi, #Immobile prova il recupero. C'è #Tomori, out #Fabian https:/… - SiamoPartenopei : Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta: la scelta finale di Spalletti su Anguissa e Koulibaly [GRAFICO] -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

PSG - Rennes è l'anticipo della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, streaming,e pronostici. PSG - RENNES - venerdì ore 21:00 Un ideale passaggio di consegne è andato in scena domenica scorsa allo Stade Pierre Mauroy, dove il Paris Saint Germain ha rifilato ...Ecco la programmazione televisiva e tutte le. IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING Lazio - Bologna sabato ore 15 - Dazn in esclusiva Napoli - Inter sabato ore 18.00 - ...L’Inter campione in carica fa visita al Napoli dell’ex Spalletti, un match clou dal sapore di scudetto. Nerazzurri senza Bastoni, in difesa spazio a Dimarco, in alternativa D’Ambrosio con Skriniar ...Brentford-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. A suon di ...