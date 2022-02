Precipita ascensore | cadono due operai | uno muore l’altro è grave 

Advertising

News24_it : Milano, precipitano in un vano ascensore: un operaio morto e uno gravissimo - TGCOM - infoitinterno : Ascensore precipita per 15 metri: un morto e un ferito grave. Video - msn_italia : Precipita ascensore, morto operaio e collega ferito - Torbatura5 : -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita ascensore

Grave incidente sul lavoro a , al civico 2 di viale Monza, nei pressi di piazzale Loreto. Poco prima delle 14 due sono precipitati all'interno del vano di un mentre lavoravano in un palazzo in ...Milano,un: morto operaio di 55 anni, grave un collega Un operaio di 55 anni è morto in un incidente avvenuto in tarda mattinata in un cantiere in viale Monza, al civico 2. Grave il ...Erano al lavoro nella parte alta della cabina per l’installazione dell’ascensore quando l’elevatore è precipitato improvvisamente trascinando con i due operai. Pare che i due operai non fossero legati ...(LaPresse) È morto uno dei due operai precipitato nel vano di un ascensore in un cantiere edile a Milano, in viale Monza. Un altro operaio è invece in gravissime condizioni. Gli operai erano al lavoro ...