Ndrangheta infiltrata nei lavori sulla rete ferroviaria in tutta Italia: 15 arresti, oltre 6,5 milioni di euro sequestrati. Rfi è parte offesa (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Ndrangheta è riuscita a infiltrarsi nei subappalti per i lavori sulla rete ferroviaria, mettendo in piedi un sistema di incassi “in nero” per le sue società – attive tra il Varesotto e Isola Capo Rizzuto (Crotone) – che gli consentiva anche di sostenere gli affiliati detenuti in carcere e le loro famiglie. È quanto emerge da un’indagine dei nuclei di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e Varese, che hanno eseguito questa mattina 15 arresti. L’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta nelle costruzioni e manutenzioni delle linee ferroviarie, coordinata dal pm della Dda milanese Bruna Albertini, ha portato a 11 misure di custodia cautelare in carcere e 4 ai domiciliari, oltre che al sequestro di più di 6,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laè riuscita a infiltrarsi nei subappalti per i, mettendo in piedi un sistema di incassi “in nero” per le sue società – attive tra il Varesotto e Isola Capo Rizzuto (Crotone) – che gli consentiva anche di sostenere gli affiliati detenuti in carcere e le loro famiglie. È quanto emerge da un’indagine dei nuclei di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e Varese, che hanno eseguito questa mattina 15. L’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘nelle costruzioni e manutenzioni delle linee ferroviarie, coordinata dal pm della Dda milanese Bruna Albertini, ha portato a 11 misure di custodia cautelare in carcere e 4 ai domiciliari,che al sequestro di più di 6,5 ...

Advertising

Virus1979C : 'Ndrangheta infiltrata in lavori rete ferrovie, 15 arresti. Coinvolti colossi costruzioni, false assunzioni per ben… - Massimo46572086 : RT @fattoquotidiano: Ndrangheta infiltrata nei lavori sulla rete ferroviaria in tutta Italia: 15 arresti, oltre 6,5 milioni di euro sequest… - fattoquotidiano : Ndrangheta infiltrata nei lavori sulla rete ferroviaria in tutta Italia: 15 arresti, oltre 6,5 milioni di euro sequ… - LaStampa : Ndrangheta infiltrata in sub-appalti per lavori sulla rete ferroviaria, 15 arresti - TgrRai : Milano, 'ndrangheta infiltrata nei subappalti per i lavori sulla rete ferroviaria: quindici arresti. Soldi in nero… -