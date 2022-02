Meteo, cambia tutto. Febbraio caldo? San Valentino "in bianco": dove nevicherà a bassa quota (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prepariamoci a un San Valentino freddissimo e innevato. Se fino a qualche giorno fa si parlava di un Febbraio caldissimo, di un inverno spazzato via in anticipo, ora arriva un brusco contrordine: secondo gli esperti di 3BMeteo, dall'Atlantico è in arrivo una perturbazione, la prima dopo un lungo periodo di assenza del flusso atlantico. Un assenza che ha causato, in tutta l'area del Mediterraneo, un preoccupante "deficit pluviometrico", con gran parte delle cime alpine quasi prive di innevamento. Gli esperti Meteo parlano di "una boccata d'ossigeno al Settentrione", con precipitazioni nevose sulle Alpi, sì, ma fino a quote collinari. E torneranno nevicate anche sull'Appennino tra lunedì e martedì, anche se più deboli e a quote più elevate. A essere interessate per prime dalla neve saranno le Alpi occidentali già lunedì ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prepariamoci a un Sanfreddissimo e innevato. Se fino a qualche giorno fa si parlava di uncaldissimo, di un inverno spazzato via in anticipo, ora arriva un brusco contrordine: secondo gli esperti di 3B, dall'Atlantico è in arrivo una perturbazione, la prima dopo un lungo periodo di assenza del flusso atlantico. Un assenza che ha causato, in tutta l'area del Mediterraneo, un preoccupante "deficit pluviometrico", con gran parte delle cime alpine quasi prive di innevamento. Gli espertiparlano di "una boccata d'ossigeno al Settentrione", con precipitazioni nevose sulle Alpi, sì, ma fino a quote collinari. E torneranno nevicate anche sull'Appennino tra lunedì e martedì, anche se più deboli e a quote più elevate. A essere interessate per prime dalla neve saranno le Alpi occidentali già lunedì ...

Advertising

mony_carmy : L’ iPhone da sole per il match di domani …probabilmente anche il @1913parmacalcio mi darà ragione sempre se nel fr… - meteogiornaleit : Meteo: INVERNO ritrovato, arriva la NEVE. Poi CAMBIA di nuovo tutto - mschlakonci : Comunque sta cosa che il meteo cambia se c’è collina, pianura, montagna, se c’è il mare, un lago o le pietre propri… - GxLaSpezia : RT @andresalis: Era il 2009 e come gli anni prima e fino al 2011 ha sempre nevicato. Ultima nevicata in zona nell'aprile 2018. Il clima cam… - ilmeteoit : #Meteo #Comunicato #Ufficiale: #Ora #Cambia #Tutto! #Sogni, #Speranze, #Paure per un #Inverno (con la #Neve) che ar… -