Manchester United | Rangnick | “Segniamo poco | il problema non è solo di Cristiano Ronaldo”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ralf, difende. Il tecnico delin conferenza stampa, si è espresso in merito al periodo negativo dell’attaccante portoghese. “Non si trattadi lui. Abbiamo creato tante occasioni nelle ultime due partite ma non abbiamo segnato abbastanza”. Poi ha continuato: “Questo non èundi, è unper tutti gli altri giocatori, soprattutto quelli offensivi. Non facciamo abbastanza gol. Dobbiamo migliorare nelle prossime settimane, dobbiamo pensare a quante occasioni creiamo. Dobbiamo premiarci coi risultati che meritiamo“. SportFace.

Advertising

sportmediaset : Manchester United, Rangnick: '#Ronaldo dovrebbe segnare di più' #SportMediaset - sportli26181512 : Rangnick, la critica a Cristiano Ronaldo: 'Dovrebbe segnare di più': Il tecnico del Manchester United, alla vigilia… - AnderlechtRSS : Cristiano Ronaldo Jr. (11) tekent contract bij Manchester United - scuroscuroscuro : RT @MatthijsPog: ?? Paul Pogba dà la priorità alla Juventus prima di Real Madrid e PSG se lascerà il Manchester United la prossima estate. [… - ClubBruggeRSS : Cristiano Ronaldo Jr. (11) tekent contract bij Manchester United -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

(REGNO UNITO) - Il tecnico del, Ralf Rangnick , si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton e non ha perso occasione per bacchettare Cristiano Ronaldo : " Dovrebbe segnare ...In Premier League ilriceve il Southampton; in Bundesliga il Bayern Monaco fa visita al Bochum. Calcio in tv oggi 12 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming ...Ralf Rangnick, difende Cristiano Ronaldo. Il tecnico del Manchester United in conferenza stampa, si è espresso in merito al periodo negativo dell’attaccante portoghese. “Non si tratta solo di lui.Il tecnico del Manchester United, alla vigilia del match contro il Southampton, si è lamentato della scarsa vena realizzativa della squadra nelle ultime partite MANCHESTER (REGNO UNITO) - Periodo di ...