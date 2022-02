L’Europa dei muri di Zemmour

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per chi avesse ancora dei dubbi su quale sia il modello che Éricha in mente per la Francia e perbasta ascoltare le dichiarazioni rilasciate mercoledì sera su BfmTv durante la trasmissione politica “La France dans les yeux”. Il candidato alle presidenziali francesi della destra identitaria, davanti a milioni di telespettatori, ha dichiarato che uno dei suoi principali obiettivi, in caso di elezione all’Eliseo, è quello di utilizzare i fondi europei per costruire deianti migranti alle frontiere del, ispirandosi a quanto fatto da Viktor Orbán in Ungheria. “I paesi che hanno costruito un muro, come l’Ungheria, sono quelli che difendono la civiltà europea”, ha affermato lo scrittore-candidato, che lo scorso settembre si è recato a Budapest per ingraziarsi il primo ministro ungherese e ...