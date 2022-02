"La curva è in fase di chiara decrescita", assicura Brusaferro (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La curva "è in una fase di chiara decrescita". Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel video di commento ai dati del monitoraggio regionale della situaizone epidemiologica. "La decrescita - spiega Brusaferro - riguarda tutte le fasce d'età, con quelle più giovani caratterizzate da una maggiore circolazione del virus". "Con la variante Omicron si conferma la possibilità di fenomeni di reinfezione anche in chi ha contratto precedentemente il Covid con altre varianti", Brusaferro, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica. Numeri ancora impegnativi per gli ospedali "La decrescita riguarda anche i tassi di ospedalizzazione in area ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La"è in unadi". Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, nel video di commento ai dati del monitoraggio regionale della situaizone epidemiologica. "La- spiega- riguarda tutte le fasce d'età, con quelle più giovani caratterizzate da una maggiore circolazione del virus". "Con la variante Omicron si conferma la possibilità di fenomeni di reinfezione anche in chi ha contratto precedentemente il Covid con altre varianti",, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica. Numeri ancora impegnativi per gli ospedali "Lariguarda anche i tassi di ospedalizzazione in area ...

