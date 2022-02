Inter, la trasferta a Napoli è il vero match scudetto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra non finire mai. Di partita in partita, l’asticella delle difficoltà pare continuamente alzarsi. L’Inter di Febbraio continua ancora una volta ad affrontare incontri importanti. Ha iniziato la ripresa del campionato con il Derby della Madonnina, dominato per grandi tratti, ma poi perso per eccesso di arroganza. Una partita che potenzialmente ha aperto nuovamente il discorso scudetto, ma che ancora vede i nerazzurri primi in classifica. Dopo il Milan, si è passati subito al match di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho, al suo primo ritorno al Meazza contro la sua ex squadra. Contro la lupa c’è stata una prova di forza necessaria per ristabilire le convinzioni e la tranquillità nell’ambiente nerazzurro. Ma adesso la partita che potrebbe dare davvero un’importante sferzata all’andatura di questo campionato è ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra non finire mai. Di partita in partita, l’asticella delle difficoltà pare continuamente alzarsi. L’di Febbraio continua ancora una volta ad affrontare incontri importanti. Ha iniziato la ripresa del campionato con il Derby della Madonnina, dominato per grandi tratti, ma poi perso per eccesso di arroganza. Una partita che potenzialmente ha aperto nuovamente il discorso, ma che ancora vede i nerazzurri primi in classifica. Dopo il Milan, si è passati subito aldi Coppa Italia contro la Roma di Mourinho, al suo primo ritorno al Meazza contro la sua ex squadra. Contro la lupa c’è stata una prova di forza necessaria per ristabilire le convinzioni e la tranquillità nell’ambiente nerazzurro. Ma adesso la partita che potrebbe dare davun’importante sferzata all’andatura di questo campionato è ...

