Green Pass, quando potrebbe arrivare l’addio: c’è una data (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo guarda alla fine della quarta ondata e pensa all’addio del Green Pass dopo la decisione sulle mascherine all’aperto La quarta ondata della pandemia sta via via lasciando l’Italia. I numeri dicono chiaramente che diminuiscono ricoveri in terapia intensiva e ospedalizzazioni nei reparti Covid giorno dopo giorno. Non è ancora arrivata la via d’uscita L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo guarda alla fine della quarta one pensa aldeldopo la decisione sulle mascherine all’aperto La quarta ondella pandemia sta via via lasciando l’Italia. I numeri dicono chiaramente che diminuiscono ricoveri in terapia intensiva e ospedalizzazioni nei reparti Covid giorno dopo giorno. Non è ancora arrivata la via d’uscita L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Ottimo intervento di @AlbertoBagnai in Senato. Il Green pass non deve durare oltre il 31 marzo, termine dello stato… - AndreaVenanzoni : Ho il green pass rafforzato ma questo non fa venire meno (anzi…) il disgusto legato alla idea di dover esibire un d… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - Marghe94075366 : RT @AlbertoContri: #Lucarelli, #piazzapulita: 'Il booster garantisce una sicura copertura'. Institute des Infections Mediterranèe: 'La terz… - nuovavita : RT @LaVeritaWeb: I Paesi occidentali tolgono pian piano le restrizioni inutili. L’Italia incredibilmente lo fa solo a parole: tra quattro g… -