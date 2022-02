Gf Vip | Lorenzo Amoruso | “Amo Manila più che mai Il mio ultimo post…”

Advertising

infoitcultura : Lorenzo Amoruso chiude con il GF VIP 6 ma non con Manila Nazzaro: la spiegazione - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso torna a parlare di Manila Nazzaro: ''Mi sono preso del tempo'' - __ladyf : Gf Vip, Lorenzo Amoruso: 'Il mio amore per Manila continua ad essere più forte che mai' - infoitcultura : GF Vip, tra Lorenzo Amoruso e Manila è rottura. Lo sfogo social: «Provo solo una gran vergogna» - infoitcultura : GF Vip. Lorenzo Amoruso torna a colpire, dopo l’attacco a Manila le nuove accuse: intanto la vippona nella -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lorenzo

Alex Belli ha mandato un aereo per Delia Duran al Grande Fratello. La (ex?) moglie, però, non sembra averla presa bene ed ha palesato il suo punto di vista di ...io un aereo del genere da...Proprio nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, l'ex calciatore aveva preso le distanze dal comportamento della compagna asserendo di volersi prendere del tempo.Amoruso torna ...A distanza di qualche giorno dallo strano messaggio pubblicato sui suoi social, Lorenzo Amoruso chiarisce il motivo della sua presa di distanza dalle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il compagno di ...Ieri sera era una puntata molto attesa e non solo perché la scorsa settimana la fiction non è andata in onda ma perché ieri abbiamo iniziato a scoprire cosa è accaduto davvero, come è morto Lorenzo, ...