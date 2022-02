Crostata alle marmellata di San Valentino | Il trucco per una pasta frolla alta e soffice | “Ne basta aggiungere solo un cucchiaino”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sta avvicinando Sane per l’occasione abbiamo pensato di proporvi unaresa ancor più romantica da una decorazione fatta di cuori. Domenica 14 febbraio sarà la festa degli innamorati, e ogni coppia si prepara a passare una giornata speciale. Sicuramente, un dolce fatto con le vostre mani assume un significato diverso rispetto a una torta acquistata. Non, laè famosa per la sua leggerezza, così come la: questo vi permetterà di non appesantirvi e di dedicarvi a un passatempo più movimentato, da fare in due, oggi che la sera non si può uscir di casa. LEGGI ANCHE—>Tiramisù al forno: semplice e golosa, pronta in pochi minuti per un dessert invernale buonissimo INGREDIENTI per una teglia da 22 ...