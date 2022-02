Cosa sono le life skills che entrano nel programma scolastico dall’AA 2022/23 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le life skills, ossia le competenze e le abilità cognitive e sociali del singolo, diventeranno materia di studio a scuola. Questo è ciò che è stato discusso lo scorso 20 gennaio in Senato. La nuova proposta di legge ha come obiettivo quello di inserire l’insegnamento delle cosiddette life skills all’interno del programma scolastico 2022/23 delle scuole di primo e secondo grado. Cosa sono le life skills Con il termine life skills si fa riferimento a tutte le abilità e capacità personali, che consentono di affrontare in modo positivo le “sfide” della quotidianità. Di questo argomento se n’era già parlato diversi anni fa; infatti, nel 1993 il Dipartimento di Salute ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le, ossia le competenze e le abilità cognitive e sociali del singolo, diventeranno materia di studio a scuola. Questo è ciò che è stato discusso lo scorso 20 gennaio in Senato. La nuova proposta di legge ha come obiettivo quello di inserire l’insegnamento delle cosiddetteall’interno del/23 delle scuole di primo e secondo grado.leCon il terminesi fa riferimento a tutte le abilità e capacità personali, che consentono di affrontare in modo positivo le “sfide” della quotidianità. Di questo argomento se n’era già parlato diversi anni fa; infatti, nel 1993 il Dipartimento di Salute ...

