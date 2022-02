(Di venerdì 11 febbraio 2022) 'I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della: i medici mi hanno detto che senza questa c'è il 65% di probabilità che l'intruso torni', continua la coreografa.

Advertising

telodogratis : Carolyn Smith: “Ho dovuto sospendere la chemioterapia per un’infezione al fegato” - DietrolaNotizia : Verissimo - Carolyn Smith racconta la sua battaglia contro il cancro - Nic_dls00 : VERISSIMO: DRUSILLA FOER, CAROLYN SMITH E MICHELLE HUNZIKER TRA LE OSPITI DEL TALK SHOW #Verissimo - bubinoblog : VERISSIMO: DRUSILLA FOER, CAROLYN SMITH E MICHELLE HUNZIKER TRA LE OSPITI DEL TALK SHOW - Marilina851 : RT @Silvs__: Carolyn Smith, che sa fare il suo lavoro e sa di cosa parla, zittisce chiunque dica che todaro ha ragione. #Amici21 #caroligi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Today.it

, nonostante tutto, continua a trovare dentro di sé la forza per lottare e sorridere: 'Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita'. Ti ...Riceve le visite di Mara Venier, di Barbara d'Urso, di Simona Ventura, di Enrico Mentana, diche lo aveva in giuria da anni a Ballando con le stelle fino all'ultimo. Ha tenuto duro, non ...Carolyn Smith, ospite domenica 13 febbraio per la prima volta a Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro: “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la ...La conduttrice, ospite a Verissimo, parla della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: "Gli voglio e vorrò sempre bene" ...