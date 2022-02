Aprilia | Vax-Tour | vaccino per chi è senza documenti

(Di venerdì 11 febbraio 2022) I cittadini stranieri potranno vaccinarsi sabato 12 e domenica 13 Febbraio, presso la Fiera di Campoverde. La ASL di Latina comunica cheospiterà, nuovamente, il Vax-per i cittadini privi dio in possesso diirregolari. Le personepermesso di soggiorno o sprovviste di Tessera Sanitaria potranno mostrare il passaporto, un documento di identificazione o un documento dello Stato di provenienza. Leggi anche: No Green Pass e la marcia su Roma, Nicola Franzoni: ‘Arriveremo nella Capitale, inizia la Resistenza’ Dove e quando recarsi al punto vaccinale? Le giornate stabilite sono Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. Coloro che intendano prender parte al Vax-dovranno recarsi presso la Fiera di Campoverde in Via delle Ferriere n.1. Le dosi verranno ...

