Amici 21 | Sissi distrutta e in lacrime | situazione fuori controllo | chiesto un confronto immediato

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La cantantesi sfoga e scoppia indopo alcune parole offensive lette sui social media: ecco tutti i dettagli.si sfoga ad21 (screenshot Twitter)La cantanteha ottenuto un successo clamoroso ad21 e i suoi inediti sono diventati ben presto tra i più ascoltati di sempre. Tuttavia la 22enne, che si era sempre classificata tra i primi posti, ha raggiunto solo il sesto nella classifica settimanale, rimanendo decisamente delusa. Per questo motivo, ha deciso di chiedere uncon la sua maestra Lorella Cuccarini per cercare di fare il punto della. Stanca delle costanti offese che le vengono rivolte sui social, la cantante è scoppiata ine si è lasciata andare ad un lungo ...

Advertising

XTHET1DE : RT @maybeblackwidow: amici mattia zenzola #DocNelleTueMani harry potter hermione silente giulia manuel sirius malfoy christian alex sissi d… - maybeblackwidow : amici mattia zenzola #DocNelleTueMani harry potter hermione silente giulia manuel sirius malfoy christian alex siss… - XTHET1DE : RT @maybeblackwidow: amici christian stefanelli mattia zenzola raimondo todaro veronica peparini alessandra celentano rudy zerbi lorena cuc… - maybeblackwidow : amici christian stefanelli mattia zenzola raimondo todaro veronica peparini alessandra celentano rudy zerbi lorena… - fabritaara : Amici diventato letteralmente il nulla boh mi spiace solo per Sissi -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sissi

21,e Serena crollano prima del serale: il loro sfogoIn particolare ad21ha avuto un lungo colloquio con Lorella Cuccarini , sua insegnante di riferimento. La maestra le ha detto che prima della puntata ultimamente la vede troppo agitata ...Nella puntata del day time di ieri pomeriggio abbiamo visto diversi momenti che hanno interessato la classe della ventunesima edizione di Amici, come il fatto che Serena non si è sentita bene. Tra ...Anche Sissi non vive un momento facile ... Hanno nel frattempo avuto accesso ad Amici tre nuovi allievi ballerini. Michele, voluto da Alessandra Celentano, si è presentato come ballerino classico.