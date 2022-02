Pechino 2022 | Sofia Goggia salta il supegigante e punta sulla discesa libera

Advertising

L'Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling. Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi. A 14 anni, Stefania Constantini scriveva sui social del suo sogno olimpico. CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!! Sofia Goggia ha ancora bisogno di tempo dopo l'infortunio. Questa la decisione dopo le prime prove fatte a Pechino.

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Si è difeso con un settimo posto dopo la discesa libera l'unico azzurro in gara nella combinata alpina dei Giochi olimpici invernali di. Christof Innerhofer è settimo dopo la discesa con un ritardo di 1"07 dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Secondo parziale a soli due centesimi è il canadese James Crawford che precede ...La sensazione è quindi che l' impasse possa richiedere ancora diverso tempo. Intanto Kamila Valieva , in questo momento al centro di una vera e propria bufera mediatica, sta svolgendo con regolarità i ...Niente Super G per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022 in programma domani a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un'ipotesi, ...Un evento di sport eccezionale, il primo che rispetterà la programmazione in calendario corretta dall'inizio della pandemia, che si terrà nella capitale cinese di Pechino . I Giochi invernali iniziera ...