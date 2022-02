Omicidio Cerciello Rega, al via il processo di appello (Di giovedì 10 febbraio 2022) . In aula erano presenti gli imputati e la vedova del carabiniere Ha preso il via oggi, giovedì 10 febbraio, il processo di appello per l’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto il 26 luglio del 2019 per mano di due giovani americani. Gli imputati Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth sono stati condannati in primo grado alla pena dell’ergastolo. Il processo, per motivi legati all’emergenza sanitaria, si è svolto a porte chiuse, ma secondo quanto riportato dalle maggiori agenzie di stampa i due imputati erano in aula nella sala di sicurezza separata da un vetro, con accanto gli interpreti. Inoltre, all’udienza hanno preso parte anche la vedova di Cerciello Rega Rosa Maria Esilio e il fratello Paolo. Leggi anche: CARRIERA POLITICA ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) . In aula erano presenti gli imputati e la vedova del carabiniere Ha preso il via oggi, giovedì 10 febbraio, ildiper l’del carabiniere Mario, avvenuto il 26 luglio del 2019 per mano di due giovani americani. Gli imputati Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth sono stati condannati in primo grado alla pena dell’ergastolo. Il, per motivi legati all’emergenza sanitaria, si è svolto a porte chiuse, ma secondo quanto riportato dalle maggiori agenzie di stampa i due imputati erano in aula nella sala di sicurezza separata da un vetro, con accanto gli interpreti. Inoltre, all’udienza hanno preso parte anche la vedova diRosa Maria Esilio e il fratello Paolo. Leggi anche: CARRIERA POLITICA ...

