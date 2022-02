Mourinho scatena il caos | Perticone risponde | “anche in Serie C servono le palle”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il discorso dialla Roma al termine della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter non è passato inosservato: “voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!”, avrebbe affermato il tecnico portoghese. “E poi voglio sapere perchécontro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”, ha aggiunto. “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto!. Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in ...

Advertising

CalcioWeb : Il discorso di #Mourinho alla #Roma non è passato inosservato: la risposta piccata del difensore #Perticone -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho scatena

... che non va giù al popolo nerazzurro che sui social sicon le proteste. Tanti gli appassionati che fanno riferimento alle celebre manette di, all'epoca allenatore nerazzurro e questa ...Mentre siamo sull'aereo chi ti vedo entrare? José. Il cuore mi batteva all' impazzata, ... il video L'Ariston che sicon l'omaggio a Raffaella Carrà: il videoMourinho la usa nei casi estremi, è già successo ai tempi dell’Inter (ma non solo, è accaduto sempre, anche quando era allo United o al Tottenham) dopo una sconfitta inqualificabile a Bergamo contro l ...Mourinho la usa nei casi estremi, è già successo ai tempi dell’Inter (ma non solo, è accaduto sempre, anche quando era allo United o al Tottenham) dopo una sconfitta inqualificabile a Bergamo contro l ...