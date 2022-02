Milan, Maignan: «Qui sto benissimo, daremo tutto per vincere» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il portiere del Milan Maignan ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio Mike Maignan, portiere del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Milan – «Sono molto contento, come ho detto prima, sono arrivato qua e sto benissimo. Tutti mi hanno accolto bene, sono molto contento» OBIETTIVI – «Voglio fare il meglio che posso, il Milan è un club che gioca sempre in alta classifica. Vogliamo dare tutto». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il portiere delha parlato dopo la vittoria contro la Lazio Mike, portiere del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio.– «Sono molto contento, come ho detto prima, sono arrivato qua e sto. Tutti mi hanno accolto bene, sono molto contento» OBIETTIVI – «Voglio fare il meglio che posso, ilè un club che gioca sempre in alta classifica. Vogliamo dare». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

