“Mi ha portata in una stradina buia”: scandalo Uomini e Donne, Trono Over bollente (Di giovedì 10 febbraio 2022) Racconto horror nello studio del dating show Uomini e Donne con protagonista una dama del Trono Over: dettagli inaspettati Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne su Canale 5, Daniela ha raccontato di un dettaglio inaspettato. La dama del dating show si è ritrovata al centro dello studio per fare il punto sulla sua conoscenza con il cavaliere Giovanni. Per l’occasione la donna ha raccontato di un incontro con l’uomo terminato però in un modo del tutto particolare. Daniela ha infatti raccontato di essere stata portata da Giovanni in una stradina buia: una rivelazione che ha letteralmente lasciato senza parole tutti i protagonisti ed i ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) Racconto horror nello studio del dating showcon protagonista una dama del: dettagli inaspettati Lo studio di(screenshot Witty)Nel corso dell’ultima puntata andata in onda disu Canale 5, Daniela ha raccontato di un dettaglio inaspettato. La dama del dating show si è ritrovata al centro dello studio per fare il punto sulla sua conoscenza con il cavaliere Giovanni. Per l’occasione la donna ha raccontato di un incontro con l’uomo terminato però in un modo del tutto particolare. Daniela ha infatti raccontato di essere statada Giovanni in una: una rivelazione che ha letteralmente lasciato senza parole tutti i protagonisti ed i ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: Il presente ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che #famiglie e #imprese hann… - fatuciuccio : RT @paolomaggioni: #Bergamo, Aprile ‘20. Cos’è #covid19? Una strada di villette e finestre rimaste aperte: “Lì abitavano due anziani, sono… - jmorat : RT @CucchiRiccardo: Dopo 'Riparare i viventi', 'Un mondo a portata di mano', 'Nascita di un ponte', Maylis De Kerangal mi sorprende ancora… - fdimitri : Ecco perché quelli che non sanno di cosa parlano non dovrebbero parlare di cosa non sanno… legalizzate e basta, dai… - bicimarco : @Corriere Belin che insulti ... #arrogante lo è #mitomane in quanto Persona portata, a dare realtà alle creazioni d… -