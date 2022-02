Maturità 2022, seconda prova diversa per ogni istituto (e cambia il punteggio): come sarà l'esame (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alla Maturità resta l'impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, viene però rimodulata la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove di esame. Nella... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allaresta l'impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, viene però rimodulata la divisione delfra il percorso scolastico e le prove di. Nella...

